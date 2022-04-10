مانشستر يونايتد في ورطة .. تين هاج يفضل الانضمام إلى نادٍ ألماني!

يبدو أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يتمكن من التعاقد مع إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، بعد دخول لايبزيج الألماني على خط التعاقد مع المدرب.

تين هاج هو الخيار الأول لنادي مانشستر يونايتد لتولي مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل، وذلك عندما ينتقل الألماني رالف رانجنيك إلى منصب استشاري.

ما هو قرار تين هاج المتوقع؟

صحيفة "De Telegraaf" الهولندية أشارت إلى أن لايبزيج مستعد للقيام بكل ما يلزم من أجل التعاقد مع تين هاج.

وكشف التقرير أن تين هاج يميل إلى رفض مانشستر يونايتد من أجل الانضمام إلى لايبزيج.

ويسعى لايبزيج للحصول على المركز الثالث في الدوري الألماني هذا الموسم، ثم سد الفجوة مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في السنوات المقبلة.

كيف سيتعاقد لايبزيج مع تين هاج؟

التقرير أشار إلى أن لايبزيج بإمكانه إغراء تين هاج ليصبح القائد الجديد لمشروع النادي، خاصة مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وذلك قد يكون عامل الحسم في الأمر، خاصة وأن مانشستر يونايتد قد لا يتمكن من إنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي، وبالتالي الابتعاد عن المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الهولندية أن لايبزيج مستعد لتقديم 1.9 مليون يورو إلى أياكس كتعويض عن التعاقد مع مدربه.

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