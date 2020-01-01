فيرنانديش: بوجبا مكانته لا تقل عن ميسي ورونالدو

لاعب الوسط البرتغالي يدافع عن زميله الفرنسي

يؤمن برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد ، بثقة النادي الإنجليزي في زميله بول بوجبا، رغم كل الانتقادات التي يتعرض لها الفرنسي الفترة الأخيرة.

بوجبا عاد لمانشستر قادماً من يوفنتوس بـ89 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016، بعدما جعل نفسه ضمن أفضل اللاعبين بخط الوسط في العالم، قبل أن ينخفض مستواه مع الشياطين الحمر.

فيرنانديش الذي انضم لمانشستر في يناير الماضي، وقدم مستويات مبهرة مع الفريق الإنجليزي، تحدث عن موقفه تجاه اللعب بجوار بوجبا بعد عودة النشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا.

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وقال البرتغالي:"متحمس للعب بجوار بوجبا جداً، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين في خط الوسط، بول يعاني من إصابة طويلة وكلنا نعرف جودته والمميزات التي يتمتع بها".

وأضاف للموقع الرسمي لمانشستر:"في كرة القدم الناس دائماً ينسون كل ما فعلته بسبب أي خطأ صغير، لو لعبت 34 مباراة جيدة وواحدة فقط سيئة سيتذكرون تلك المباراة فقط".

وتابع:"بوجبا يعاني من لحظات سيئة بسبب التوقعات الكبيرة المطلوبة منه، لأنهم يتوقعون منه أن يقدم ما يفعله كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في يوفنتوس وبرشلونة كل أسبوع".

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واستكمل:"الجميع يطلب هذا من بوجبا في مانشستر لأننا نعلم ما يستطيع تقدميه، وكلنا في الفريق لدينا ثقة كاملة فيه بدون أي مجال للتشكيك".

جدير بالذكر أن بوجبا لعب 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد بجميع البطولات هذا الموسم، وذلك بسبب الإصابات المتكررة لصاحب الـ27 سنة.