فيرنانديش: متحمس لرؤية بوجبا والعمل معه

النجم الفرنسي عاد من الإصابة لدعم وسط مانشستر يونايتد

أعرب برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن سعادته وتحمسه تجاه اللعب مع بول بوجبا في الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

برونو انضم للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقدم مستويات مميزة مع الفريق، في ظل إصابة بوجبا ومعاناته من مشكلة في الكاحل.

ومع توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، تعود الحياة من جديد للدوري الإنجليزي هذا الموسم، لتتاح الفرصة أمام فيرنانديش لمجاورة زميله الفرنسي.

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وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"متحمس جداً لرؤية بوجبا واللعب بجواره، قضى فترة طويلة بعيداً عن الملاعب وسيكون من الرائع اللعب معه".

وأضاف:"لدينا العديد من اللاعبين المميزين في الفريق، والأهم هو تحقيق النتائج من أجل مانشستر يونايتد، الجميع يريد رؤية أفضل النجوم وبوجبا أحدهم".

وكانت العديد من التكهنات قد أثيرت الفترة الماضية، حول كيفية اعتماد أولي جونار سولشاير مدرب الفريق على الثنائي معاً، وإمكانية رحيل بوجبا، ليأتي رد النرويجي بأن جودة الثنائي تسمح لهما باللعب معاً بدون مشاكل.

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يذكر أن فيرنانديش البالغ من العمر 25 سنة، نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 في 5 مباريات لعبها مع مانشستر بالدوري الإنجليزي حتى الآن.