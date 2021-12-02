مانشستر يونايتد 2 × 1 آرسنال

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51' جووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يحرز هدف التقدم لليونايتد، عرررضية من راشفورد إلى الدون الذي سددها بكل قوة على يمين رامسديل

49' تسديدة قووووية من راشفورد ولكن رامسديل يمسك بالكرة

47' أووووووه رامسديل يمنع هدف محقق لليونايتد، دالوت يمرر إلى رونالدو الذي يراوغ بارتي بشكل رائع ويسدد! ولكن رامسديل يتصدى للكرة بقدميه

45' ركنية لأرسنال، ورأسية قوووووية من المدافع جابرييل ولكن دي خيا يتصدى لها ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين أرسنال ومانشستر يونايتد بهدف لكل فريق

45' الكرة تصل إلى كريستيانو رونالدو الذي يلعبها مقصية ولكنها بعيدة عن القائم الأيمن وتخرج لضربة مرمى

43' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برونو فيرنانديش يسجل التعادل لليونايتد، تمريرة رائعة من سانشو إلى فريد الذي مررها بالكعب إلى برونو والذي سددها على يسار رامسديل

40' خطأ لأرسنال من خارج منطقة الجزاء بقليل، بعد أن قام فريد بعرقلة بارتي

37' أووووووووه مارتينلي يهدر فرصة الهدف الثاني لأرسنال! تسديدة البرازيلي تمر بجوار القائم الأيسر لدي خيا بسنتيمترات

36' ماجواير ينطلق للأمام، يتبادل التمريرات مع راشفورد ويسدد ولكن رامسديل يمسك بالكرة

34' عررررضية خطيرررة من برونو ولكن دفاع آرسنال يشتت الكرة

31' تعطل اللعب لسقوط تافاريس مصابًا

27' مانشستر يونايتد يضغط بكل قوة بحثًا عن هدف التعادل

18' رونالدو ينطلق على الجهة اليسرى، يتحرك للعمق ويسدد ولكن رامسديل يمسك بالكرة

16' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول حكم المباراة يحتسب الهدف، ليتقدم أرسنال بتسديدة سميث روي

الإعادة تثبت أن دي خيا سقط بعد التحام له مع زميله فريد وليس لاعب أرسنال، هل يتم احتساب الهدف؟

13' هدف ملغي لأرسنال! تسديدة من سميث روي تسكن الشِباك ولكن تم إلغاء الهدف لأن دي خيا سقط مُصابًا أثناء لعب الضربة الركنية وقبل أن تصل الكرة للاعب الجانرز

12' عرررضية من الجهة اليمنى، يلمسها مارتينلي ودي خيا يُخرج الكرة بأطراف أصابعه

11' تسديدة من كريستيانو رونالدو ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًا عن القائم الأيسر

9' تمريرات سريعة متبادلة بين لاعبي أرسنال، الكرة تصل إلى أوباميانج الذي يتمركز على حدود منطقة الجزاء، الجابوني يسدد! ولكن الكرة تصل سهلة في يد دي خيا

7' تسديدة أولى على المرمى لليونايتد، دالوت يتوغل للعمق ويسدد! ولكن رامسديل يمسك بالكرة

7' أرسنال يضغط بقوة على وسط اليونايتد عندما يملك الكرة

1' أووووووووه خطيرة وقرررريبة لأرسنال! الضربة الركنية تُلعب، تصل إلى بن وايت الذي يسددها برأسه ولكن راشفورد يشتت الكرة من على خط المرمى، كادت أن تغالط مرماه ولكنها تخرج لضربة ركنية

1' تمريرة خاطئة من دفاع اليونايتد، أوباميانج يخطف الكرة ويسدد! ولكن ماجواير يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل أرسنال:

التشكيل| 4-2-3-1

آرون رامسديل

نونو تافاريس، بن وايت، جابرييل، تاكيهيرو تومياسو

محمد النني، توماس بارتي

جابرييل مارتينلي، مارتن أوديجارد، آرون سميث روي

أوباميانج

🚨 TEAM NEWS



🇵🇹 Nuno on the left

🇪🇬 Elneny in midfield

🇧🇷 Martinelli starts



Let's go, Gunners! 💪#MUNARS pic.twitter.com/fHAhdsdmdI — Arsenal (@Arsenal) December 2, 2021

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل| 4-3-3

دافيد دي خيا

أليكس تيليس، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، ديوجو دالوت

فريد، سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، جادون سانشو

كريستيانو رونالدو

في المقابل، يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وكان الفريق في الجولة الماضية استطاع تعويض خسارته أمام ليفربول بالفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين، ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة في المباريات الكبرى، ومواجهة اليوم تعد فرصة مثالية لذلك!.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة ويسعى الفريق بقيادة كاريك وقبل أن يتولى رانجيك مهامه بعد أيام، أن يخرج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على استعادة الثقة مجددًا، استكمالًا للنتائج المقنعة التي حققها الفريق تحت قيادته بالفوز على فياريال في دوري الأبطال والتعادل خارج ملعبه مع المتصدر تشيلسي في الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على أولد ترافورد.