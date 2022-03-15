مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر يونايتد × أتلتيكو مدريد

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4' تيليس يضغط على يورنتي ويقطع الكرة، عرررضية ولكن الكرة تجتاز الخط وتخرج لضربة مرمى

2' عرررضية بإتجاه إيلانجا الذي يقفز للعب الكرة برأسه ولكنه يلتحم مع أوبلاك، خطأ لصالح أتلتيكو مدريد

انطلاق المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

رينيلدو ماندافا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش

رينان لودي - كوكي - هيكتور هيريرا - رودريجو دي باول - ماركوس يورينتي

جواو فيلكس - أنتوان جريزمان

🛡️ Men on a mission pic.twitter.com/V3i69822Od — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 15, 2022

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

أليكس تيليس - هاري ماجواير - رفائيل فاران - ديوجو دالوت

سكوت ماكتوميناي - فريد

جادون سانشو- برونو فيرنانديز - أنتوني إيلانجا

كريستيانو رونالدو

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى اليونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وإحصائية رونالدو ضد الروخيبلانكوس للتأهل لربع النهائي، في المقابل سيحاول الفريق الإسباني الاستفادة من إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، للمحافظة على حظوظه في الصعود.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في إطار مباريات الإياب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب أولد ترافورد.