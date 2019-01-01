كبار البريميرليج يواصلون الضغط للتوسع في دوري الأبطال

حالة من الغضب لدى الأندية الصغيرة في المسابقة

تتبنى الأندية الست الكبرى بالدوري الإنجليزي ، اقتراحاً بتوسيع دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،بزيادة عدد فرق كل مجموعة، في تهديد لوحده كرة القدم الإنجليزية.

ويهدف المقترح الجديد بتوسيع مجموعات دوري الأبطال، لتشمل تواجد أكثر من 4 فرق، مما قد يجعل كل فريق يخوض من 10 إلى 12 مباراة بهذه المرحلة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن أندية أرسنال ، مانشستر يونايتد ، مانشستر سيتي ، تشيلسي ، توتنهام و ليفربول ، هم من يتبنون هذه الفكرة.

وقاموا مؤخراً بعقد العديد من الاجتماعات من أجل التوصل لصورة نهائية، يتم رفعها للإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وهو ما يثير حالة من القلق لدى الأندية الأخرى في البريميرليج ، حيث قد يؤدي ذلك لخفض عدد الأندية المشاركة في البطولة سنوياً.

وتأتي المخاوف الأكبر بإمكانية تأثر المكاسب المالية لأندية الدوري الإنجليزي من حقوق البث التليفزيوني، لصالح دوري أبطال أوروبا أو ما سيعرف وقتها بـ""دوري السوبر".

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الفكرة الجديدة قد تسفر أيضاً على جدول المباريات في إنجلترا عموماً، حيث ستلغي مباريات الإعادة في كأس الاتحاد، وكذلك نظام الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس الرابطة.

ومن جانبها تصر اللجنة المنظمة للبريميرليج، والإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حماية الهيكل الحالي للكرة المحلية، وسط كل محاولات كبار أوروبا بالتوسع في دوري الأبطال.