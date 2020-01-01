سولشاير يفضل التعاقد مع دي بيك بدلاً من زياش

فرصة سانحة لمانشستر يونايتد نحو صفقة جديدة في يناير

يسعى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، للتعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي في شهر يناير الجاري.

مانشستر يعاني من مشاكل كبيرة في خط وسط فريقه، للإصابات المستمرة للفرنسي بول بوجبا، وانخفاض مستوى نيمانيا ماتيتش وفريد.

شبكة "ESPN" الأمريكية، أكدت رغبة سولشاير في ضم فان دي بيك لتعزيز خط الوسط، طمحاً في تحسين مستوى الشياطين الحمر لما تبقى من الموسم.

الدولي الهولندي يعتبر من أهم العناصر الأساسية، التي ساهمت في فوز فريقه بالدوري، وكذلك التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لاعب الوسط البارز قد تبلغ قيمته 50 مليون يورو، ومن غير المتوقع أن يسبب هذا الرقم أي أزمة لمانشستر يونايتد.

المغربي حكيم زياش كان من ضمن الأهداف المحتملة لسولشاير، ولكن دي بيك أصبح الخيار الرئيسي له بناءً على تفضيلات المدرب النرويجي.

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خروج أياكس من دور المجموعات للأبطال، يعطي يونايتد ميزة أخرى تُسهل مهمته لضم دي بيك، نظراً لصعوبة إقناع اللاعب بالبقاء ورفض فرصة اللعب بالبريميرليج.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة الذي ارتبط بريال مدريد الصيف الماضي، نجح في تسجيل 8 أهداف في 26 مباراة خاضها مع أياكس هذا الموسم.