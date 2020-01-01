سولشاير يؤكد بقاء بوجبا ويثير الجدل حول دي خيا

المدرب النرويجي يريد العمل مع اللاعب الفرنسي لفترة طويلة

أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحمسه للعمل مع بول بوجبا لفترة طويلة، في إشارة واضحة إلى إمكانية تجديد عقد اللاعب.

بوجبا خرج بشكل صريح للتعبير عن رغبته في الرحيل عن مانشستر الصيف الماضي، لكن النادي الإنجليزي قرر الاحتفاظ بخدماته هذا الموسم، وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه.

البداية لم تكن على ما يُرام للدولي الفرنسي، حيث غاب عن معظم مباريات الموسم بسبب الإصابة، قبل أن يعود بعد استئناف النشاط لتتغير الصورة تماماً.

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وقال سولشاير عن بوجبا:"سعدت جداً بكل ما قدمه بعد العودة من الإصابة، يتحسن بشكل كبير الفترة الأخيرة، ونتوقع رؤية أفضل ما عنده في المواسم القادمة".

وأضاف:"أتطلع كثيراً للعمل معه، ومساعدته على النمو مع هذا الفريق، سيكون من أهم القادة لدينا، وضمن الشخصيات الرئيسية بالمجموعة لوصوله وقت الذروة كلاعب كرة قدم".

وأما عن مركز حراسة المرمى:"أشعر بحالة كبيرة من الحظ، لتواجد دافيد دي خيا وسيرخيو روميرو، ولدينا كذلك دين هندرسون العائد من شيفيلد يونايتد".

واستكمل:"أنا من أكثر المدربين المحظوظين في العالم بسب هذه المشكلة، لدينا 3 حراس على أعلى مستوى، وسنرى ما سنفعل معهم في المستقبل".

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ويثير بذلك سولشاير الجدل حول مصير دي خيا، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له الحارس الإسباني، بسبب الأخطاء المتكررة، والتي أدت إلى خروج فريقه من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي الشهر الماضي.

وتأتي تصريحات المدرب النرويجي، قبل مواجهة مانشستر يونايتد، مساء الإثنين، ضد كوبنهاجن الدنماركي، في ربع نهائي الدوري الأوروبي.