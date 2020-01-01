سولشاير: نشعر بالألم بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

إصرار من المدرب النرويجي على العودة للمنافسة من جديد

حرص أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على تهنئة ليفربول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة الفريق القادمة أمام نوريتش سيتي.

مانشستر يستعد لملاقاة نوريتش، في إطار دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، طمحاً في الخروج ببطولة من الموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر حصل الغريم التقليدي ليفربول، على لقب الدوري، بعد انتصار تشيلسي على مانشستر سيتي منافس الريدز بهدفين مقابل هدف، أمس الخميس، بالجولة 31 من البطولة.

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ومن جانبه قال النرويجي عن هذه المناسبة:"قبل كل شيء، أي فريق يفوز بالدوري عن جدارة واستحقاق، يجب توجيه التحية له، رغم شعورنا بالألم في كل مرة نجد فيها أي منافس يحمل لقب بطولة".

وأضاف:"عمل جيد جداً من يورجن كلوب واللاعبين في ليفربول، ولكن بالنسبة لنا، فنحن نبذل كل ما لدينا من أجل العودة للطريق الصحيح من جديد".

وتابع:" لا أعتقد أنه الوقت المناسب لتحديد المسافة التي تبعدنا عن ليفربول من أجل المنافسة، كل ما علينا فعله هو التطور وتحسين مركزنا في الدوري من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم".

وأما عن الفوز بكأس الاتحاد:"بطولة رائعة جداً ومميزة، فريقنا يريد الحصول عليها لتكون خطوة لتحقيق المزيد من الألقاب".

السير على خطى فيرجسون:"الأمر ليس بهذه السهولة، من الصعب جداً القيام بنفس ما حققه، فهو تخصص البقاء على القمة والفوز بكل البطولات، التحدي الحقيقي أمامنا ليس الاستمرار 26 سنة، ولكن الاقتراب وتقليل المسافة".

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وعن التدوير أمام نوريتش:"نلعب عدد كبير جداً من المباريات في وقت محدود، لعبنا الأربعاء ثم السبت والثلاثاء والسبت مرة أخرى، لذلك هناك إمكانية القيام ببعض التغييرات".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يحتل ليفربول الصدارة بـ86 نقطة.