سولشاير : لا نفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي

مواجهة صعبة ليونايتد أمام ليستر سيتي

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يهتم بالحديث عن منافسة فريقه على الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يونايتد يلعب أمام ليستر سيتي خلال فترة البوكسينج داي، في مواجهة ستؤثر بشكل كبير في سباق الحصول على لقب البريميرليج.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية:"دائمًا تكون هناك ضوضاء حول النادي، نحن نتطور كفريق ولدينا مباراة قوية جدًا أمام خصم صعب سنحاول الفوز عليه".

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وأضاف:"الشيء الوحيد الذي نتحدث عنه ونركز عليه هو التحسن بشكل يومي، والتعامل مع مواقف معينة في المباريات، وربما حان الوقت الآن لنحصل على الثناء بسبب العمل الذي نقوم به".

وأما عن الإصابات:"مارسيال ساهم معنا بصورة قوية الفترة الأخيرة، صنع وسجل بعض الأهداف وأصبح أكثر لياقة، وهذا ما فعله ضد ليدز يونايتد ولكن بكل تأكيد أريد منه المزيد".

اللعب ضد ليستر:"نلعب مباراة تلو الأخرى بهدف الفوز، علينا التفكير بهذه الطريقة، خضنا بعض المباريات الجيدة ضد ليستر، هم فريق جيد ولديهم مدرب رائع، استمتعت برؤيتهم كثيرًا مع بريندان رودجرز".

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بعد الصحوة الأخيرة .. هل يستطيع مانشستر يونايتد الفوز بالدوري الإنجليزي؟

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يحصل على لقب الدوري الإنجليزي منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في 2013، حيث كان المركز الأفضل للفريق هو الثاني في 2017 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.