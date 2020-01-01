سولشاير: علينا احترام روني وبوجبا يحتاج للمزيد من الوقت

الفتى الذهبي يعود لأولد ترافورد بقميص آخر

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بنجم الفريق السابق واين روني، قبل المواجهة التي ستجمعهما مساء الغد الخميس، بدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

روني رحل عن الشياطين الحمر منضماً لصفوف إيفرتون قبل الانتقال للدوري الأمريكي، ومنه لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي، ليعود مرة أخرى لملعب أولد ترافورد ولكن كخصم.

وقال سولشاير عن هذه المناسبة:"روني أعطى كل شيء لمانشستر يونايتد، ولكن الليلة سيكون خطراً كبيراً علينا، لديه نقطة يريد إثباتها بأنه مازال يتمتع بنفس القدر من القوة داخل الملعب، وعلينا الحذر منه وعدم ترك أي مساحات أمامه أوالسماح له بلعب تمريرات بول سكولز الشهيرة".

المزيد من الفرق

وتابع:"لا أعتقد أنه لم يحصل على الإشادة الكافية بالنادي، الجميع يقدر ما فعله لنا، فهو الهداف التاريخي للفريق وفاز بالعديد من الألقاب، يجب أن يحظى بالاحترام الكامل في أولد ترافورد".

دخوله عالم التدريب:"لا أتوقع ذلك، رحلت عن مانشستر في 2011، كان سنه صغيراً وقتها، قابلته أكثر من مرة بعدها وأكد لي حرصه على الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة".

وأما عن ضياع الثلاثية من ليفربول وفشلهم في تكرار إنجاز يونايتد في 1999:"أشعر بالفخر الشديد للتواجد بهذا الفريق، لا يمكننا نسيان ما حدث في نهائي الكأس، أو قبل النهائي والطريقة التي فزنا بها على أرسنال".

وأضاف:"نتمنى أن نفلعها مرة أخرى لكنها مهمة صعبة جداً بل قد تكون مستحيلة، هناك العديد من الفرق الكبيرة الآن، في 99 المنافسة كانت محصورة بيننا وأرسنال والآن الباب أصبح مفتوحاً للجميع".

ظهور روميرو على حساب دي خيا:"الأمر ليس له علاقة بخطأ إيفرتون، سيرجيو قدم مستويات مميزة، وكذلك لا توجد لدي أي شكوك حول دي خيا، قدم مستويات مميزة وأنقذنا كذلك في المباراة الأخيرة".

عودة بوجبا:"مازال يعمل مع الجهاز الطبي لتأهيله، لن يتدرب مع الفريق قبل الأسبوع القادم، سيحتاج لبعض الوقت لاستعادة اللياقة الكاملة للمباريات".

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باقي الإصابات:"دانييل جيمس ربما يغيب كذلك مع ماركوس راشفورد، آرون بيساكا يعاني هو الآخر من بعض المشاكل بعد مباراة إيفرتون".

تأثير برونو فيرنانديش:"لست مندهشاً من قدراته في الملعب وشخصيته القيادية، عرفت ذلك قبل انتقاله للفريق وتمنيت أن تظهر إمكانياته بهذا الشكل السريع، البعض يحتاج لـ6 أشهر من أجل التأقلم، ولكنه منحنا إضافة كبيرة في زمن قياسي".

يذكر أن مانشستر يلعب غداً ضد ديربي، قبل التوجه لملاقاة مانشستر سيتي في الديربي يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.