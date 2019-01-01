سولشاير: جرينوود يمتلك بعض صفات رونالدو

المدرب النرويجي ينهال بالمديح على نجم الشياطين الحمر الشاب

قام أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بتشبيه مهاجم الفريق الشاب ماسون جرينوود، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق.

جرينوود لفت الأنظار تجاهه في الفترة الأخيرة، بهدفه الرائع في شباك نيوكاسل يونايتد، خلال فوز الشياطين الحمر 4/1 خلال فترة البوكسينج داي الخميس الماضي.

الهدف ليس البصمة الأولى للمهاجم الشاب هذا الموسم، حيث أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية، حول قدرته على التواجد بصفة أساسية بتشكيل الشياطين الحمر.

وقال سولشاير عن تألق لاعبه:"لم أشاهد العديد من اللاعبين مثله، يمتلك قدرات فنية مذهلة، هو لا يلعب بنسبة 50%- 50% بكلتا قدميه، ربما 60%-60% بمختلف التسديدات على المرمى".

وأضاف:"رونالدو يمكنه التسجيل بنفس الطريقة أيضاً، يجيد اللعب بقدمه اليمنى واليسرى بأسلوب متقن، وكذلك ماسون خاصة في ركن الكرات بالقدمين بإنهاء استثنائي للفرص".

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وتابع:"يمتلك الكثير من المهارات الفردية، سنه مازال صغيراً والمستقبل أمامه للتحسن وهو يعمل على ذلك، لا أعتقد أننا سنشاهد أفضل ما لديه خلال العامين القادمين، ولكني لم أكن قريباً حتى من مستواه المذهل عندما كنت بنفس عمره".

وتأتي تصريحات سولشاير قبل مواجهة يونايتد مع بيرنلي مساء اليوم السبت، بالجولة العشرين من البريميرليج، والتي يطمح خلالها للفوز لتحسين مركزه، حيث يحتل المرتبة الثامنة بجدول المسابقة بـ28 نقطةن بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع.