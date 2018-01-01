سولشار محروم من الانتقالات مع مانشستر يونايتد بسبب جوزيه مورينيو

أولي سولشار المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد محروم من الانتقالات بسبب اعتقاد الإدارة أن مورينيو فشل في التعامل مع الصفقات السابقة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لن تسمح للمدرب الجديد أولي سولشار بضم صفقات جديدة للفريق في يناير المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" والتي أكدت أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق كان سببًا أساسيًا في قرار الإدارة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن إدارة فريق مانشستر يونايتد ترى أن مورينيو لم يحسن استغلال الصفقات التي ضمها الفريق لصفوفه في الأعوام الأخيرة لذلك لن تضم أي صفقات جديدة في الشتاء.

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وسترى الإدارة ما الذي سيستطيع سولشار أن يقدمه رفقة مانشستر يونايتد بالصفقات القديمة التي لعبت تحت قيادة مورينيو، والتي تؤمن أنها لم تقدم أفضل ما لديها مع المدير الفني البرتغالي.

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وكان مانشستر يونايتد قد أتم صفقات عديدة مدوية في وجود جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفريق أبرزها بول بوجبا وروميلو لوكاكو وفريد وسانشيز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أقال مورينيو يوم الثلاثاء الماضي بعد خسارته في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.