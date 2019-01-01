سانشيز يرفض روما ويضع مانشستر يونايتد في ورطة

النادي الإنجليزي يسعى للتخلص من راتب المهاجم التشيلي

يميل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لرفض فرصة الرحيل عن مانشستر يونايتد، والانتقال مُعاراً إلى روما هذا الصيف.

سانشيز يبدو خارج حسابات المدرب أولي سولشار للموسم الجديد، وسط محاولات من إدارة النادي الإنجليزي للتخلص من راتبه.

روما تقدم بعرض رسمي لمانشستر بضم سانشيز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بدون إلزامية الشراء، وهو ما رحبت به إدارة الشياطين.

النادي الإيطالي اشترط على مانشستر دفع نصف راتبه فقط، مقابل الانضمام للفريق بشكل مؤقت، وبعدها يدرس إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي.

موقع "توتو سبورت" الإيطالي أكد رفض اللاعبين لفكرة الانتقال إلى روما، ليضع يونايتد في مأزق كبير الأيام القادمة.

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ومن المقرر أن يحاول مانشستر إيجاد عرض مناسب للتخلي عنه قبل إغلاق السوق في أوروبا، سواء لأحد الأندية الإيطالية أو الفرنسية.

يذكر أن صاحب الـ30 عاماً شارك في 27 مباراة فقط مع يونايتد الموسم الماضي، سجل خلالهم هدفين وصنع 4 آخرين.