مانشستر يونايتد يتجاوز ريدينج بسهولة ويمر لدور الـ 32 بكأس الاتحاد

مانشستر يونايتد يحقق الفوز بهدفين نظيفين على ريدينج ويمر للدور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره ريدينج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الدور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة سيطر عليها مانشستر يونايتد بكل شكل ممكن وكان أفضل من الدقائق الأولى، فسجل خوان ماتا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 22 معلنًا تقدم الشياطين الحمر في النتيجة.

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استمرت سيطرة مانشستر يونايتد على مجريات الأمور في الشوط الأول حتى جاء الهدف الثاني عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بصناعة أليكسيس سانشيز.

الشوط الثاني لم يشهد العديد من الفرص، فاكتفى مانشستر يونايتد بالحفاظ على الكرة بين أقدامه وبمنع الخصم من تشكيل أي خطورة على مرماه.

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وكانت اللقطة المضيئة في الشوط الثاني هي تعرض التشيلياني أليكسيس سانشيز للإصابة، فخرج في الدقيقة الـ 64 وحل ماركس راشفورد بديلًا له.

بهذه النتيجة يصل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن حسم اللقاء من أول جولة دون اللجوء لأي إعادة، منتظرًا لخصمه المقبل والذي سيحدد عن طريق قرعة.