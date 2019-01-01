لايبزج يُلمح لإمكانية التعاقد مع هالاند في الصيف

رغم الاهتمام الكبير من عمالقة أوروبا بالتعاقد معه

ألمح ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي لايبزج الألماني، برغبته في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

نجم سالزبورج النمساوي الشاب يقدم مستويات رائعة مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 25 هدف في 18 مباراة فقط حتى الآن.

تألق هالاند جذب أنظار العديد من عمالقة أوروبا، خاصة مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.

ومن جانبه قال كروش:"هالاند لاعب رائع جداً ويتألق في الدوري وكذلك دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"يقدم مستوى استثنائي مع سالزبورج ويعتبر من العناصر التي نتابعها عن قرب للصيف القادم".

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وتأتي هذه التصريحات لتثير الجدل حول مستقبل هالاند، نظراً للعلاقة القوية التي تجمع ناديه بسالزبورج، حيث انتقل 17 لاعب حتى الآن من النادي النمساوي لنظيره الألماني منذ عام 2011.

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية الألمانية، فإن صاحب الـ19 سنة يمتلك شرطاً جزائياً بعقده يتيح له الرحيل بـ30 مليون يورو.