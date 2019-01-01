سافيتش يُعلق على أنباء انتقاله لمانشستر يونايتد

لاعب الوسط الصربي قد يرحل عن لاتسيو ولكن لنادي آخر وليس الفريق الإنجليزي

أكد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو، أنه لن يضغط لإجبار ناديه على التخلي عن هذا الصيف.

سافيتش تلقى العديد من العروض خلال سوق الانتقالات الحالي، كان أبرزها من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الميركاتو في إنجلترا انتهى الأسبوع الماضي، ولكنه التكهنات لازالت محيطة بمستقبل اللاعب، بوجود اهتمام من إنتر بضمه.

وقال سافيتش عن تلك الإمكانية:"لن تروني أبداً أطلب الرحيل بشكل علني عن لاتسيو".

وأضاف:"لم أتحدث عن انتقالي لمانشستر يونايتد، كانت مجرد قصص تناقلتها الصحف".

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وتابع:"الأمر لا يتوقف علي وحدي هناك بعض الوقت الذي قد يسمح بانتقالي في نهاية السوق".

وخلال حديثه شدد صاحب الـ24 عاماً، على عدم وضوح الصورة حتى الآن، سواء بالرحيل أو البقاء مع النادي الإيطالي.