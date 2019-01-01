سمولينج يتوقع استمراره في الدوري الإيطالي لفترة طويلة

بعد انضمامه لروما على سبيل الإعارة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد المدافع الإنجليزي كريس سمولينج، أنه يتوقع الاستمرار فترة طويلة في الدوري الإيطالي بعد انضمامه لروما.

سمولينج رحل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منضماً للذئاب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

اللاعب قال عن هذه التجربة الجديدة:"كانت فرصة مثيرة جاءت لي، وشعرت بحماس شديد للقدوم هنا وإثبات نفسي".

وأضاف:"الأمور حدثت بشكل سريع جداً، الآن كل تركيزي على المباراة القادمة والتعود على أسلوب المدرب والانتظام في التدريبات".

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وتابع:"اللعب في نادي كبير مثل روما يمنحني الدوافع من أجل الاستمرار هنا لفترة طويلة بالدوري الإيطالي".

يذكر أن سمولينج لعب 323 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق قادماً من فولهام.