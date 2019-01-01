رسمياً - أنطونيو فالنسيا ينتقل للدوري الإكوادوري

تجربة جديدة بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد

أعلن نادي LDU Quito المكسيكي عن تعاقده مع أنطونيو فالنسيا ظهير مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

فالنسيا عقده انتهى مع الشياطين الحمر في يونيو الجاري، ليرفض النادي الإنجليزي التجديد له.

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نادي كويتو الإكوادوري قرر إعادة فالنسيا لبلاده مرة أخرى، ليقضي بها المرحلة الأخيرة من مسيرته.



وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي عن توقيع فالنسيا، لينهي الجدل بشكل كامل حول مستقبله الموسم القادم.

يذكر أن صاحب الـ33 عاماً انتقل لمانشستر يونايتد في 2009 قادماً من ويجان أثليتيك بحوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

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وربح المدافع المخضرم العديد من البطولات مع الشياطين الحمر، أبرزها لقبين دوري إنجليزي في 2011 و2013.