خلف الكاميرات .. مشادة غاضبة بين كاريك ولاعب مانشستر يونايتد بعد رباعية كومو!

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الوضع يزداد انهيارًا في أولد ترافورد بعد كارثة كومو..

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انزلق موسم مانشستر يونايتد نحو مزيد من الفوضى عقب هزيمة مذلّة في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تصاعد التوترات الداخلية حتى الانفجار، وسط تردد أنباء حول مشادة حادة بين المدرب مايكل كاريك والمهاجم ماتيوس كونيا، في ظل استمرار سلسلة النتائج الخالية من الانتصارات لمطاردة أولد ترافورد.

التوتر يبلغ ذروته في إيطاليا

تعمّقت الأزمة التي تحيط بمانشستر يونايتد بشكل كبير مساء الأربعاء، عقب هزيمة ثقيلة خارج الديار بنتيجة (1-4) أمام كومو، فقد فكّك فريق سيسك فابريجاس ضيوفه الإنجليز في دوري أبطال أوروبا، ليمدّد سلسلة يونايتد الكئيبة من دون انتصار إلى سبع مباريات. وقاد نيكو باز هذا الاكتساح بثنائية لا تُنسى، مسجّلاً هدفه الأول في غضون دقيقتين ليُحبط فوراً معنويات الجماهير المسافرة.

ورغم أن النتيجة في حد ذاتها كانت كارثية، فإن التطورات على خط التماس أثارت قلقاً أكبر، فوفقاً لصامويل لاكهيرست من صحيفة "ذا صن"، تورّط كاريك في مشادة "قوية نسبيًا" مع كونيا لم تلتقطها كاميرات التلفزيون، كما لاحظ المشجعون الاحتكاك الواضح بين المهاجم البرازيلي ومدربه خلال أداء فوضوي في الشوط الأول في إيطاليا.

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تغييرات الشوط الأول تُبرز الشرخ

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بلغ التوتر بين كونيا وكاريك ذروته بتغييرات تكتيكية فورية في فترة الاستراحة؛ فقد استبدل المدرب المهاجم البرازيلي دون رحمة في الشوط الأول، وأشرك أماد ديالو في محاولة يائسة لبثّ الحياة في فريقه المتعثر، كما جرى الدفع بكارلوس باليبا في وقت حاول فيه يونايتد إنقاذ أي قدر من الكرامة من هذا الحطام.

وفي النهاية، أثبتت هذه التغييرات الواسعة عدم جدواها؛ فبعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، استغل أناستاسيوس دوفيكاس هشاشة دفاعية أخرى ليُطلق موجة هجمات متواصلة من أصحاب الأرض، وسرعان ما أضاف باز هدفه الثاني في أعقاب خطأ فادح من يونايتد، ليعاقب فريقًا زائرًا بدا مفككًا تمامًا وخاليًا من الأفكار.

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وتمثّل المشادة التي وقعت بعيداً عن الكاميرات، مؤشرًا صارخًا على الأجواء المتدهورة بسرعة خلف الكواليس، ومع تفوّق كومو على يونايتد في كل الخطوط، تُسلّط الاحتكاكات الغاضبة على خط التماس الضوء على فريق يتصدّع تحت ضغط هائل بعد شهرين فقط من انطلاق الموسم.

Getty Images

فيرنانديش يشكّك في النهج التكتيكي

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لا تعدو مشادة كونيا كونها أحدث علامة على تمرد أوسع داخل غرفة الملابس، فبعد أسبوع واحد فقط من انتقاد ليساندرو مارتينيز علنًا لإدارة النادي بسبب غياب التعزيزات في صفوف الفريق عقب الخسارة (0-2) أمام أتلتيكو مدريد، شكّك برونو فيرنانديش صراحةً في خطة كاريك، وأبدى لاعب الوسط البرتغالي إحباطًا واضحًا من قرار الجهاز الفني تجنّب الضغط رجلاً لرجل، زاعمًا أن ذلك منح كومو ثقة مبكرة.

وقال قائد يونايتد للصحفيين: "ليست المرة الأولى، لقد بدأنا بشكل خاطئ، وسجّلوا مبكرًا جدًا. استقبال هدف مبكر يجعلنا ندخل المباراة بروح الهزيمة، ومن الصعب الخروج من ذلك. وإذا لم نتمكن من فعل ذلك، فسيكون من الصعب جداً الخروج من هذا الوضع".

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وردّ كاريك سريعًا، موجّهًا انتقادًا حادًا إلى روح العمل لدى لاعبيه بدلاً من التنظيم التكتيكي، ووصف صاحب الـ45 عامًا، مستوى التزام الفريق بأنه غير مقبول، قائلاً بصراحة: "أياً كان النظام الذي تلعب به، وأياً كانت التكتيكات التي تتبعها، إذا لم تركض، ولم تركض إلى الأمام، ولم تركض إلى الخلف، فلن تفوز".

كاريك يقاتل لإنقاذ منصبه

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يجد مانشستر يونايتد نفسه الآن يواجه أزمة كاملة داخل الملعب وخارجه، فمع سبع مباريات متتالية من دون انتصار، يواجه كاريك ضغطًا هائلًا لردم الهوة المتنامية داخل فريقه واستعادة الانضباط الدفاعي الأساسي.

ويترك الغياب الصارخ للجهد داخل الملعب، مقترنًا بالتذمر العلني للاعبين، إدارة أولد ترافورد أمام قرارات حاسمة؛ حيث يتعين على مانشستر يونايتد أن يجد بسرعة، طريقة لوقف هذا التراجع المقلق، وإلا فإنه يخاطر بانهيار موسمه بأكمله قبل أن ينطلق حتى جدول الشتاء المزدحم.