مانشستر يونايتد.. حُرقة خسارة الديربي أم إهداء البريميرليج لليفربول؟

مانشستر يونايتد بين الانكواء بنار السيتي والحرق بنار ليفربول

تتجه الأنظار مساء الغد إلى ملعب الاتحاد، حيث يستضيف مانشستر سيتي جاره اللدود مانشستر يونايتد في قمة مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل كلا الفريقين المباراة بحسابات خاصة، حيث ينتظر كل منهما النقاط الثلاثة لسبب ما؛ فاليونايتد يسعى لاستكمال صحوته والاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى، كما يحاول سولشاير إنقاذ رقبته من مقصلة الإقالات. في الناحية الثانية لا يحتمل مانشستر سيتي أي خسارة جديدة، ما سيعني انتهاء حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب البريميرليج هذا العام خاصة مع استمرار انتصارات ليفربول.

ذلك بالطبع إضافة إلى قيمة المباراة تاريخيًا، فأي عداوة بين ناديين من مدينة واحدة تنتج مواجهة لا علاقة لها بحسابات النقاط والمنافسة والبطولات، فقط الفوز من أجل زعامة المدينة ثم التفكير في الأشياء الأخرى.

ولكن بالحديث عن الحسابات الفرعية، ففي الموسم الماضي وجد مانشستر يونايتد أمام دوامة من الحسابات الجانبية التي لا تنتهي، حيث بات مطالبًا بالفوز على مانشستر سيتي لزعامة المدينة والمنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وفي نفس الوقت كان سيعني الفوز عليه اقتراب ليفربول من لقب البريميرليج الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.

في 2014 حدث لأول مرة منذ فترة طويلة أن يتنافس السيتي وليفربول على اللقب في غياب تام لمانشستر يونايتد عن المشهد، حينها فضل مشجعي الشياطين الحمر انتصار عدو المدينة على العدو التاريخي، وظهر مصطلح نار السيتي قياسًا بنار ليفربول. كان ذلك دون أن يكون لمانشستر يونايتد نفسه طرفًا في الصورة.

في الموسم الماضي كانت مواجهة الدور الثاني بين قطبي مانشستر تلك واحدة من محددات مسار لقب البريميرليج، حينها فضلت جماهير مانشستر يونايتد الخسارة من السيتي وتوديع حلم دوري أبطال أوروبا أو تصعيب مهمة المنافسة على بطاقته المؤهلة، كل ذلك في مقابل ألا يفوز ليفربول بالبريميرليج.

في الموسم الحالي يتصدر ليفربول بفارق كبير عن مانشستر سيتي الذي يعتبر المنافس الحقيقي على اللقب، وخسارة السيتي أمام اليونايتد ستعني استمرار ليفربول في الابتعاد والفوز إكلينيكيًا باللقب، فماذا سيفعل اليونايتد؟

بالتأكيد الآن لا تبدو الأمور كما كانت عليه في العام الماضي نظرًا لأننا ما زلنا في الدور الأول من جهة، ومن جهة أخرى لا يبدو ديربي مانشستر وحده حاسمًا للقب بنفس الصورة التي كان عليها منذ أشهر، ولكنه على الأقل سيحدد جزءًا في سيناريو الموسم.

في هذه الحالة سيتجدد السؤال مرة أخرى حول اللعب النظيف، أو بالأحرى ما يفضله مانشستر يونايتد وجماهيره؛ هل تتم التضحية بثلاثة نقاط في موسم بلا ملامح مقابل إعطاء الأمل للجار اللدود لكي يحرم ليفربول من البريميرليج؟ أم اللعب بشكل طبيعي ونسيان أن هناك ليفربول من الأساس؟