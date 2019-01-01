جيمس: كنت على وشك ترك اللعبة في سن الثانية عشر

الحياة الاجتماعية لنجم مانشستر يونايتد تأثرت كثيراً في الطفولة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف دانيل جيمس جناح مانشستر يونايتد، عن اقترابه من إنهاء تجربته مع كرة القدم في سن الثانية عشر.

صاحب الـ21 عاماً يحظى ببداية جيدة لمسيرته مع الشياطين الحمر هذا الموسم، بعد انتقاله من سوانزي سيتي بالميركاتو الماضي.

وقال النجم الشاب في تصريحات صحفية:"كنت على وشك مغادرة اللعبة تماماً وعمري 12 سنة".

وأضاف:"أخبرت والدتي بتفضيلي لعب كرة القدم، عن الخروج مع زملائي، كنت أتدرب ليلاً بعد العودة من المدرسة مما أثر على حياتي الاجتماعية".

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وتابع:"قمت ببعض الاجتماعات الجادة مع المدربين في أكاديمية هال سيتي، وأقنعوني بالاستمرار في التدريبات لامتلاكي قدرات عالية وطالبوني بالبقاء".

يذكر أن جيمس ظهر في 5 مباريات مع مانشستر هذا الموسم، سجل خلالهم في شباك تشيلسي، كريستال بالاس وساوثامبتون.