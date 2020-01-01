مارسيال يكشف كواليس خلافه مع مورينيو

البرتغالي هاجم المهاجم الفرنسي بشكل علني

كشف أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، عن طبيعة علاقته بالبرتغالي جوزيه مورينيو، خلال عملهما معاً بالنادي الإنجليزي.

مورينيو سبق وأن انتقد مارسيال بشكل علني في العديد من المناسبات، مما ساهم بشكل كبير في انهيار مستوى المهاجم الفرنسي، واقترابه من الرحيل في العديد من الفترات.

مارسيال تحسن بصورة ملحوظة مع أولي جونار سولشاير بعد رحيل مورينيو، ووقع على عقد جديد مع الشياطين الحمر في يناير الماضي، مواصلاً رحلته في أولد ترافورد بعد مغادرة البرتغالي.

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وقال الفرنسي في تصريحات لإذاعة راديو "مونت كارلو":"كنت أفضل انتقاده لي بشكل مباشر بدلاً من الخروج في وسائل الإعلام لمهاجمتي بشكل علني".

وأضاف:"بعد ما حدث حاولت إثبات أنه كان على خطأ بكل ما قاله عني، ولكنه لم يبدأ بي في العديد من المباريات، وكنت أسجل في كل مرة أظهر بها".

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وتابع:"كان يقول لي وقتها هل ترى الآن؟ لقد فهمت مع أريده منه، لذلك حاولت إثبات أحقيتي بالتواجد في الملعب بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء".

يذكر أن صاحب الـ24 سنة شارك في 28 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع 5.