دورتموند يرفض بيع سانشو في يناير

الموقف ربما يتغير الصيف القادم

يبدي نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تمسكه الشديد باستمرار لاعبه الإنجليزي جادون سانشو بصفوفه، رغم الاهتمام الكبير الذي يلقاه من كبار أوروبا.

سانشو يعتبر من أبرز الأجنحة في الدوريات الخمس الكبرى بالفترة الأخيرة، وجذب أنظار العديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت عدم امتلاك اللاعب لأي شرط جزائي بعقده الحالي مع دورتموند، يمنحه الانتقال لأي نادٍ آخر مقابل مبلغ معين.

ومن جانبه يرفض النادي الألماني فكرة التخلي عن سانشو خلال فترة انتقالات الشتوية الحالية، لعدم توافر البديل المناسب لتعويض رحيله.

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وتبدو فكرة بيع الدولي الإنجليزي واردة بشكل أكبر الصيف القادم، لصعوبة مقاومة دورتموند للعروض الضخمة المتوقع تقديمها لضم النجم الشاب.

يذكر أن صاحب الـ19 سنة، نجح في تسجيل 12 هدفاً وصنع 13 آخرين في 24 مباراة خاضها مع دورتموند هذا الموسم.