احتج على مشاكل مانشستر يونايتد فكان أبرزها ضد تشيلسي .. تحذير إلى برشلونة من ليساندرو مارتينيز في "ستامفورد بريدج"

قبل أسابيع قليلة، خرج علينا ليساندرو مارتينيز بتصريحات قوية عقب خسارة مانشستر يونايتد من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا انتقد فيها إدارة النادي وحملها مسؤولية تراجع الفريق الكبير والنتائج السلبية موسم بعد الآخر، كلمات لا يمكن الاختلاف حول صحتها، ولكن توقيتها الحساس هو ما أثار زوبعة كبرى.

واقعة مارتينيز التي كانت مجرد دفعة بسيطة في مسيرة كرة الثلج الحمراء في مانشستر الممتدة لسنوات وسنوات منذ رحيل سير أليكس فيرجسون تركت تبعاتها على المدافع الأرجنتيني بطل العالم مع بلاده في قطر، من وصف سابقًا بالجزار أصبح محط الهجوم من إدارة النادي بحسب التقارير وطلب منه الاعتذار عن تصريحاته وتبريرها، وأصبحت مسألة تجديد عقده مهددة في ظل انتهاء العقد الحالي في يونيو المقبل.

الساعات الماضية شهدت ربط قلب دفاع أياكس السابق بعروض إسبانية، أبرزها من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، الأخير تحديدًا قيل إنه قد يتحرك في يناير مباشرة لضم اللاعب في ظل معاناته على مركز قلب الدفاع هذا الموسم، ولكن عقب العرض الذي قدمه ليساندرو ضد تشيلسي مساء السبت في "ستامفورد بريدج"، قد يتراجع سريعًا رغم خبرات اللاعب الكبيرة في الملاعب الأوروبية، وفرصة ضمه مجانًا أو بمبلغ ضئيل بعد شهرين من الآن.

خمس دقائق كارثية بين الدقيقة 59 حتى الدقيقة 63 كانت كافية للخروج بالحكم، أولًا بطاقة صفراء بتدخل على مورجان رودجرز وسحبه من القميص، ثم دقائق قليلة وبدون كرة يضرب ويسلي فوفانا دون كرة ويتسبب في ركلة جزاء مجانية وبطاقة صفراء ثانية وطرد كتب نهاية مانشستر يونايتد في المباراة.

لا يمكن الحكم على ليساندرو كلاعب ومدافع عبر تلك الدقائق الخمس فقط، ولكن عندما تقرر الخروج علنًا وانتقاد إدارة ناديك يجب أن تكون على قدر المسؤولية وتثبت قوة شخصيتك وقدرتك على تحمل الضغوط في فريق يعاني أساسًا ويعيش فترة صعبة، لا أن تصبح جزءًا من المشكلة وتزيد الطين بلة بتصرف ساذج، يكفي الإشارة إلى أن البطاقة الحمراء اليوم هي الثالثة فقط في مسيرة لاعب اشتهر بالعنف والتدخلات القوية، ورغم ذلك عرف دومًا تفادي الكروت، ليخرج اليوم مطرودًا بسذاجة.

يبقى ليساندرو اسمًا مثيرًا كلاعب مدافع خبير حر في سوق الانتقالات إذا قرر يونايتد عدم تمديد عقده، ولكن تصرفاته الأخيرة بالإضافة لسجل إصاباته الطويل والمتكرر عناصر تجعل أي فريق يفكر مرتين قبل التحرك وضمه لصفوفه.