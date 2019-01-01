بوجبا يتدرب منفرداً قبل مواجهة أستانة بالدوري الأوروبي

من غير المتوقع ظهوره في المباراة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تدرب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، منفرداً بساحة تدريب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، قبل مواجهة أستانة الكازاخستاني بالدوري الأوروبي.

بوجبا غاب عن فوز يونايتد على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي السبت الماضي، بعد تعرضه لإصابة أمام ساوثامبتون أبعدته أيضاً عن فترة التوقف الدولي.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت ظهور بوجبا في تدريبات الفريق، ولكنه كان بشكل منفرد بعيداً عن باقي عناصر الفريق.

ويأتي ذلك لمنحه الفرصة الكافية للتعافي من إصابته في الكاحل، ولرغبة المدرب أولي سولشاير بعدم المجازفة به.

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وهو ما يعطي بعض المؤشرات حول عدم ظهور الفرنسي أمام أستانة، لتحضيره لمباراة وست هام بالبريميرليج الأحد القادم.

وعلى جانب آخر تواجد أيضاً لوك شاو بالمران بعيدًا عن باقي الفريق، لاستكمال تجهيزه بدنياً للمشاركة مرة أخرى.