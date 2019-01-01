سولشار: فخور بالبداية نحو مستقبل مشرق لمانشستر يونايتد

حالة من التفاؤل لدى المدرب الإنجليزي ببداية الموسم

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، على تطلعه الشديد للمستقبل مع النادي الإنجليزي، وتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم.

سولشار تسلم المهمة في ديسمبر الماضي، وأنهى الموسم بشكل محبط بعد احتلال المركز السادس بجدول البريميرليج، والخروج من كل البطولات.

البداية تبدو مشرقة هذه المرة، بافتتاح الدوري بفوز ساحق على تشيلسي 4/0، بعد صيف مُحبط للشياطين الحمر، بخسارة أندير هيريرا وروميلو لوكاكو دون أي تعويض.

سولشار قال في حوار صحفي مُطول مع شبكة "سكاي سبورتس":"اللاعبون لديهم الفرصة لإثبات أنفسهم كل يوم، وتأكيد أحقيتهم بالمساهمة في هذا المستقبل المُثير للنادي".

وأضاف:"سعيد جداً بشخصية كل لاعب وتعامل الجميع بجدية مع الموسم الجديد، وهو العنصر الأكثر تشجيعاً بالنسبة لي الآن".

وتابع:"عندما اخترت الفريق الأساسي لمواجهة تشيلسي، توقعت رد فعل من بعض اللاعبين، وبالفعل رأيت روحاً تنافسية ممتازة منهم".

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وأما عن دانيل جيمس الجناح الوافد من سوانزي سيتي:"رأينا كم كان يعني له الأمر بالتسجيل أمام تشيلسي، مر بصيف صعب جداً بعد وفاة والدة، طريقة احتفاله تؤكد حرصه على النجاح وإثبات قدراته".

واستكمل النرويجي:"منذ اليوم الأول قام بالركض لمسافة 50 ياردة وحصل على الكرة بطريقة رائعة ومرر لزميله، فشل في التسجيل ولكنه تعافى وأحرز هدفاً بعدها بـ10 ثواني فقط".

وفي نهاية حديثه تعهد سولشار ببذل أقصى ما لديه مع مانشستر يونايتد، من أجل مساعدة الفريق على التطور والعودة لمكانته الصحيحة.

يذكر أن مانشستر يستعد لمواجهة ولفرهامبتون، بعد غد الإثنين، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.