بوجبا يسعى لمعادلة رقم رونالدو "التاريخي" مع مانشستر يونايتد

هل يفعل هذا أمام نيوكاسيل؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى بول بوجبا لمواصلة تألقه تحت قيادة مدربه الجديد في مانشستر يونايتد "أولي جونار سولشار"، كما ستكون لديه الفرصة لمعادلة رقم كريستيانو رونالدو التاريخي مع الفريق.

وتألق بوجبا كثيرًا خاصة هجوميًا في المباريات الثلاثة الأخيرة، إذ أحرز 4 أهداف يُساوي بها ما أحرزه خلال الـ20 مباراة الأخيرة تحت قيادة جوزيه مورينيو، وقد سجل اللاعب ثنائية ضد هدرسفيلد تاون وأخرى أمام بورنموث.

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ويمتلك اللاعب الفرنسي فرصة عظيمة لمعادلة رقم رونالدو التاريخي إن تمكن من تسجيل هدفين أو أكثر أمام نيوكاسيل في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأربعاء لحساب الجولة الـ21 للبريميرليج.

ويُعد نجم يوفنتوس الحالي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الشياطين الحُمر الذي تمكن من تسجيل 3 ثنائيات خلال 3 مباريات متتالية في البريميرليج، إذ كان قد أحرز ثنائية ضد أستون فيلا وويجان وريدينج في ديسمبر 2006 قبل أن يتعادل اليونايتد ضد نيوكاسيل خارج ملعبه 2-2 في بداية عام 2007.