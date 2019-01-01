مانشستر يونايتد يرد على العنصرية ضد بوجبا وراشفورد

مانشستر يونايتد يقرر تنظيم لقاء عبر فيسبوك لمحاربة العنصرية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قرر مانشستر يونايتد تنظيم لقاء يشارك فيه عدد من رموز الفريق عبر فيسبوك من أجل محاربة العنصرية في الملاعب الإنجليزية.

وتعرض كل من بول بوجبا وماركوس راشفورد لسباب عنصري من قبل جماهير مانشستر يونايتد عقب إهدار كليهما ركلتي جزاء في المباراتين الأخيرتين.

ورد لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا على الهجمات العنصرية التي تعرض لها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وقال بوجبا عبر حسابه على نفس الموقع: "جدودي وآبائي عانوا حتى أكون حراً اليوم وأعمل وأركب الحافلة وألعب الكرة"

وبخصوص ذلك، يريد مانشستر يونايتد تنظيم لقاء عبر فيسبوك من أجل توعية الجماهير ضد العنصرية.

بوجبا يرد على الهجمات العنصرية

يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعادل أمام وولفرهامبتون وخسر أمام كريستال بالاس في المباراتين اللتين شهدتا إهدار ركلتي الجزاء.