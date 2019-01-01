زورك: اجتمعنا بمانشستر يونايتد لنقل سانشو

مارك زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند يكشف عن اجتماعه بمانشستر يونايتد من أجل نقل نجم الفريق جادون سانشو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مارك زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند عن اجتماعه في الصيف الماضي بنادي مانشستر يونايتد لنقل اللاعب جادون سانشو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن اللاعب كان قريبًا من الرحيل لكن رغبته ونصيحة مستشار للنادي أنهت المفاوضات سريعًا.

وقال زورك: "واحد من أهم المواضيع المطروحة في الوقت الحالي هو انضمام جادون سانشو لمانشستر يونايتد، لقد حدث واجتمعنا معهم بالفعل من أجله".

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وأضاف: "أخبرنا مستشار خاص أنه يجب علينا رفض أي عرض مانشستر يونايتد يتقدم به لضم اللاعب مهما كانت المغريات المادية في الوقت الحالي".

وأكمل: "اللاعب نفسه لم يكن لديه أي استعداد للرحيل خلال هذا الصيف، لذلك لم يتم أي شيء واستمر معنا خلال الموسم الجديد".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة بروسيا دورتموند في الموسم الماضي وهو ما لفت أنظار مانشستر يونايتد له.