دورتموند يعلق على أنباء بيع سانشو في يناير

أزمة كبيرة عانى منها الجناح الإنجليزي مع الفريق الألماني

علق مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، على أنباء رحيل جادون سانشو عن صفوف الفريق.

سانشو تعرض لفترة من التخبط خلال الموسم الحالي، بعد مستواه المحبط أمام بايرن ميونخ في الخسارة 4/0 بقمة الدوري.

وجلس اللاعب بعدها على دكة البدلاء أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، لتنتشر التكهنات حول رحيله بيناير القادم.

زورك قال في تصريحات صحفية:"قمنا بتصفية الأمور تماماً مع اللاعب والمدرب ولا توجد أي تطورات أخرى".

وأضاف:"سانشو من العناصر الأساسية والهامة للفريق، وشاهدنا ما فعله عندما شارك ضد برشلونة".

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وتابع:"لا أمتلك أي انطباع حول رغبته في الرحيل عن الفريق في يناير، تحدثنا معه ووكيل أعماله وكل تركيزنا على المباريات القادمة".

يذكر ان العديد من التقارير الصحفية، أكدت ترحيب دورتموند ببيع اللاعب لمانشستر يونايتد أو سيتي أو ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.