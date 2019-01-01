شمايكل يختلف مع نيفيل حول قدرة اليونايتد على الفوز في باريس

أيهما صاحب وجهة النظر الأصح؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختلف لاعبا مانشستر يونايتد في التسعينات، بيتر شمايكل وجاري نيفيل، حول قدرة الفريق الفوز على باريس سان جيرمان في مباراة الإياب من مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتأهل لربع نهائي البطولة.

الفريق الإنجليزي خسر لقاء الذهاب أمس على ملعبه أولد ترافورد بهدفين دون رد وخسر كذلك لاعبيه أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد، ولذا رأى جاري نيفيل أنه لن يستطيع أبدًا تجاوز تلك الخسارة والتأهل في قلب ملعب حديقة الأمراء.

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المدافع السابق قال لقناة بي إن سبورتس أن باريس سان جيرمان كان الفريق الأفضل على أرض الملعب، مضيفًا "أعتقد أن مانشستر يونايتد تأثر بالتبديلات بين شوطي المباراة، خروج مارسيال ولينجارد كان مشكلة لكن لا يُمكن التماس الأعذار للفريق لأن باريس افتقد لنيمار وكافاني الليلة، لذا لا يمكن لليونايتد أن يشتكي".

حارس المرمى الفائز بالثلاثية التاريخية عام 1999 رد على زميله في الملاعب قائلًا لنفس القناة "لا أعلم لما قال نيفيل هذا الكلام، مازال هناك 3 أسابيع حتى مباراة العودة وأي شيء قد يحدث خلالها. مانشستر يونايتد سيتعلم الكثير من مباراة الليلة، لكن يمكن التحسن كثيرًا خلال 3 أسابيع. تستطيع أن تتدرب جيدًا وتضع الخطة المناسبة وتتجنب حدوث الأخطاء".