الانتقالات

مانشستر يونايتد يفاضل بين فيرنانديس وسافيتش

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البحث عن لاعب خط وسط مستمر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يفاضل بين برونو فيرنانديس، لاعب سبورتنج لشبونة، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، لتدعيم خط وسطه.

ورحل أندير هيريرا إلى بي إس جي مجاناً بعد عدم تجديد عقده مع يونايتد، كما لم يتم استدعاء البرازيلي فريد لمعسكر الفريق الإعدادي بأستراليا.

وذكر "نيكولا شيرا"، الصحفي في لاجازيتا، أن برونو فيرنانديس يفضل الانتقال إلى صفوف يونايتد، ولكن النادي الإنجليزي تمهل في المفاوضات مع سبورتنج.

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وكانت التقارير قد ربطت الدولي البرتغالي بالانتقال إلى توتنهام وإنتر ومانشستر سيتي، ولكن قيمته البالغة 60 مليون يورو تعرقل إتمام بيعه رغم تألقه الموسم الماضي مع ناديه والمنتخب.

وأوضح "شيرا" أن إد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، يفضل التعاقد مع سافيتش مع لاتسيو على الرغم من ارتفاع سعره.

وتحدثت تقارير في إيطاليا وإنجلترا الأربعاء عن استعداد يونايتد للتقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو لضم سافيتش خلال الأيام المقبل.

ويفتتح يونايتد موسمه في البريميرليج بلقاء تشيلسي في الأسبوع الثاني من أغسطس المقبل.

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