مانشستر يونايتد يفاوض لاتسيو من أجل سافيتش

سعره يصل لـ100 مليون يورو

واصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محاولاته من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم القادم.

الشياطين الحمر يبحثون عن لاعب بخط الوسط، لتعويض الرحيل المتوقع لنجمه الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.

شبكة "ميديا سيت" الإيطالية، أكدت اهتمام يونايتد بالتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو.

وأوضحت أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت المفاوضات الرسمي للحصول على خدمات الدولي الصربي.

لاتسيو لا يمانع التخلي عن سافيتش، ولكنه يطلب 100 مليون يورو، المبلغ الذي يحاول يونايتد تخفيضه بالوقت الحالي.

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ويتواجد إيجلي تاري المدير الرياضي للاتسيو بالعاصمة الإنجليزية لندن هذه الأيام، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بخصوص الصفقة.

بوجبا ينجح في تحدي فتح غطاء الزجاجة 🔥



(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

يذكر أن مانشستر حاول ضم ساففيتش الصيف الماضي، لكنه لم ينجح بسبب مطالب لاتسيو المالية.