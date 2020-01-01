مانشستر يونايتد يستعيد مكتوميناي أمام واتفورد

آخر ظهور له كان ضد نيوكاسل في ديسمبر الماضي

أنباء سارة منحها سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، للمدرب أولي جونار سولشاير قبل مواجهة واتفورد القادمة بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ23 سنة غاب عن مانشستر بسبب إصابة قوية في الركبة، منذ فوز الفريق على نيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر الماضي، ولكنه عاد للتدريبات هذا الأسبوع.

الدولي الاسكلتندي لم يسافر مع الفريق إلى بلجيكا لخوض مباراة دور الـ32 بالدوري الأوروبي أمام كلوب بروج، من أجل تجهيزه لمباراة واتفورد المقرر لها بعد غد الأحد.

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وجاء ذلك وفقاً لما أكده موقع "مانشستر إيفينينج نيوز"، حيث استشهد بتصريحات سولشاير بعد التعادل مع بروج 1/1، حيث أشار إلى تواجد مكتوميناي بقائمة الفريق للمواجهة القادمة.

وأوضح المدرب النرويجي أن مكتوميناي في حالة بدنية وفنية جيدة، لدعم وسط الفريق بجانب أي من نيمانيا ماتيتش أو البرازيلي فريد.

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وعلى جانب آخر من غير المتوقع تواجد أي من بول بوجبا، تيموثي مينساه، أكسيل توانزيبي بقائمة الشياطين الحمر أمام واتفورد.

يذكر أن مانشستر يلعب مواجهة الأحد بمعقله أولد ترافورد، وهو في المركز السابع بجدول البريميرليج بـ38 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي الرابع، بينما يتصدر ليفربول المسابقة بـ76 نقطة.