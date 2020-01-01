نيفيل ينصح اللاعبين بالبحث عن وظائف أخرى

الأزمة المالية ستضرب الجميع حتى بعد عودة النشاط

يعتقد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه على بعض اللاعبين، إيجاد وظائف أخرى خارج كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

كرة القدم توقفت بشكل كامل منذ شهر مارس الماضي، بعد تحول كورونا إلى وباء عالمي، وسط غموض حول موعد عودة النشاط مرة أخرى للحياة.

نيفيل يتوقع تأثر العديد من اللاعبين بالأزمة المالية المحتملة للأندية بعد انتشار الفيروس خاصة بالدرجات الأدنى غير الممتازة، ونصحهم بالبحث عن وظائف أخرى.

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وقال المدافع الإنجليزي السابق لشبكة "سكاي سبورتس":" لا أعتقد أن التأثير السلبي على كرة القدم ظهر حتى الآن، ولكن سنراه في شهرين أو أكثر بمختلف الأندية".

وأضاف:"سيكون من الصعب تأمين أي تعاقد بين الأندية واللاعبين خلال عام ونصف من الآن نظراً للأزمة المالية التي ستضرب الجميع".

وتابع:"لو كنت لاعباً الآن لبحثت عن تعلم بعض المهارات عبر الإنترنت، والحصول على شهادة دراسية ومهارة أخرى تفيدني بعيداً عن كرة القدم".

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واستكمل:"هذه الخطوة لا تعني الذعر، ولكن هي مجرد تخطيط جيد لأن الوظائف والأموال في كرة القدم ستكون أقل، وسيحتاج آلاف اللاعبين بالدرجات الأدنى على وجه التحديد للقيام بأعمال أخرى لتمويل أنفسهم".

يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي، تواصل الاجتماع بشكل منتظم على مدار الأسابيع الماضية، من أجل إعادة استكمال الموسم الحالي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا، مع توفير الضمانات الصحية اللازمة لتحقيق ذلك.