مكتوميناي: يمكننا الفوز بـ3 ألقاب هذا الموسم

سعيد بالحصول على لاعب الشهر لكنه يتطلع لأهداف أكثر أهمية

يؤمن سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد، بقدرة فريقه على تحقيق البطولات رغم البداية السيئة هذا الموسم .

مانشستر يعاني على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ13 نقطة.

موقف الفريق بالدوري الأوروبي يبدو أفضل، وكذلك تأهل لدور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين بعد الفوز على تشيلسي.

مكتوميناي قال في تصريحات صحفية:"يمكننا الفوز ببعض البطولات هذا الموسم على المستوى الجماعي، وهذا ما نطمح له جميعاً في غرفة الملابس".

وأضاف:"نتطلع لتحقيق 3 ألقاب مختلفة ونسعى بكل ما لدينا من مجهود للوصول لهذا الهدف".

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وتابع:"سعيد جداً بعد فوزي بجائزة لاعب الشهر، ولكن الأهم هو ألقاب الفريق جماعياً مع باقي زملائي".

يذكر أن مكتوميناي نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد مرتين متتاليتين بشهري سبتمبر وأكتوبر.