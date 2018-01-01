النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

رد فعل غاضب من سانشيز بعد شائعة رهانه على رحيل مورينيو

التعليقات()
Getty Images
اللاعب التشيلي وصف الحديث عن الرهان بالمزيف ورد بقوة على مصدر الإشاعة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، عن غضبه الشديد بسبب شائعات مراهنته حول رحيل جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد.

المدرب البرتغالي أنهى رحلته مع الشياطين الحمر الثلاثاء الماضي، بعدما أعلن النادي الإنجليزي عن إقالته بشكل رسمي.

سولشار: مانشستر يونايتد نادي يحتاج لمتطلبات محددة

اختيارات المحررين

صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت تقريراً، يؤكد قيام سانشيز بالمراهنة مع زميله ماركوس روخو حول رحيل مدربه.

وأشارت إلى أن قيمة الرهان وصلت لـ20 ألف جنيه إسترليني، طالب سانشيز بها زميله عن طريق تطبيق "واتس اب " للهواتف الذكية.

ونشر سانشيز تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للرد على هذه الشائعة من الصحيفة الإنجليزية.

وقال التشيلي:"هذا غير صحيح وكلام مزيف، مورينيو جلبني لأفضل نادي في العالم وأشكره على ذلك".

برشلونة أمام سيلتا فيجو - عقدة عمرها 5 سنوات

وأضاف:"نحن مانشستر يونايتد نحترم الجميع ولا أطيق الانتظار لمساعدة فريقي مرة أخرى، حظ موفق لجميع زملائي".

ويعاني سانشيز حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى بداية العام الجديد، ليغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد مع كارديف غداً السبت بالدوري الإنجليزي.

الموضوع التالي:
فيديو – إيتو يقود قطر للفوز برباعية على حساب الخريطيات
الموضوع التالي:
الدوري السعودي| ثنائية حمدالله تقود النصر للفوز على الاتحاد وملاحقة الهلال
الموضوع التالي:
كاراجر ينصح بوتشيتينو: توتنهام لن يكون أبداً بحجم مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
نجم أرسنال السابق: لماذا لا يأتي رابيو بدلاً من أوزيل؟
الموضوع التالي:
ماميتش: ريال مدريد الأفضل في العالم ولكننا قادرون على تحقيق الفوز
إغلاق