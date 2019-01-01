لاعب مانشستر يونايتد الجديد: أريد أن أصبح مثل جيجز

ظهور أول في ودية أستراليا للويلزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى دانييل جيمس، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، سعيه لأن يتبع خطوات مواطنه وأسطورة الشياطين الحمر ريان جيجز.

جيمس انضم من صفوف سوانسي سيتي هذا الصيف مقابل ما يقارب 20 مليون يورو، وظهر في مباراة الفريق أمام بيرث الودية السبت.

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وقال جيمس للمراسلين: "جيجز تحدث معي عند توقيعي مع مانشستر ونصحني بأن أكون على طبيعتي، ومع المنتخب كان يضع لي الخطط لمستقبلي".

وأكمل: "لم يكن لاعباً عادياً، استمر حتى الأربعين في الملاعب وكان لا يزال يراوغ المنافسين، أنظر كيف يحافظ على جسده، هو مثل أعلى لأي جناح شاب".

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وحول مشاركته الأولى مع الفريق: "أمر رائع اللعب أمام كل تلك الجماهير، لم أتخيل يوماً أن أوقع على تذكارات لأحد، أنتظر فرصة اللعب في أولد ترافورد".

وتم اختيار جيمس كأفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد مع بيرث، والتي انتهت بانتصار يونايتد بهدفين نظيفين.