الإصابة تحرم بيساكا من الظهور بتصفيات اليورو

أنباء سيئة للمدرب جاريث ساوثجيت مدرب الأسود

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

انسحب آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد، من معسكر المنتخب الإنجليزي لتصفيات يورو 2020 بسبب الإصابة.

بيساكا انضم لمانشستر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من كريستال بالاس، ليقدم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر.

المدرب جاريث ساوثجيت كان يطمح في الاستفادة من بيساكا خلال الفترة الدولية، ولكن الإصابة ستمنعه من المشاركة.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت تعرض بيساكا لإصابة في الظهر، ستُعيقه عن الظهور بتصفيات اليورو.

ومن غير المتوقع أن يقوم ساوثجيت بأي إضافات لقائمته من أجل تعويض بيساكا، لتواجد كل من كيران تريبير وأليكساندر أرنولد بمركز الظهير الأيمن للأسود.

يذكر أن إنجلترا تلعب بتصفيات اليورو أمام كل من بلغاريا وكوسوفو، طمحاً في الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل.