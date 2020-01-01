مانشستر يونايتد يتحرك لضم سليماني ويعود لبرونو فيرنانديس

نشاط متوقع للشياطين الحمر مع نهاية السوق

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إمكانية التقدم بعرض آخر من أجل التعاقد مع برونو فيرنانديس لاعب سبورتنج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فيرنانديس يعتبر الهدف الأول للشياطين الحمر خلال شهر يناير، حيث يسعى المدرب أولي جونار سولشاير لإضافة لاعب وسط هجومي لفريقه قبل إغلاق السوق.

يونايتد تقدم بعرض لضم صاحب الـ25 سنة هذا الشهر، حيث وصلت قيمته بـ45 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض من إدارة سبورتنج، التي تطالب بالحصول على 85 مليون.

صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت تراجع لشبونة عن مطالبهم المرتفعة، والاستعداد للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات من أجل انتقال اللاعب لمانشستر.

ومن جانبه يسعى النادي الإنجليزي لاستغلال هذه المرونة، بالتقدم بمحاولة أخيرة للحصول على خدمات اللاعب في أقرب فرصة ممكنة..

وأوضحت الصحيفة أن العرض القادم لمانشستر لن يزيد بأي حال من الأحوال عن 55 مليون يورو، وسط غموض حول موقف لشبونة سواء بالقبول أو الرفض.

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وعلى جانب آخر يستعد الشياطين الحمر للتحرك من أجل ضم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي المعار لموناكو الفرنسي هذا الموسم.

ويطمح يونايتد لإتمام الصفقة قبل نهاية الميركاتو الشتوي، لتوفير المزيد من الخيارات الهجومية لسولشاير بعد الإصابة الطويلة لمهاجم الفريق الأساسي ماركوس راشفورد.