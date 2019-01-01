يونايتد يُحدد سعر دارميان، وإنتر ويوفنتوس يتراجعان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تراجع إنتر ويوفنتوس خطوات للخلف فيما يخص سعيهما لضم ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد، بعد تحديد سعره من جانب النادي الإنجليزي.

وأوضحت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن اليونايتد طلب 6 ملايين يورو مقابل إعارة اللاعب لـ6 أشهر بجانب 6 ملايين أخرى مقابل بيعه نهائيًا الصيف القادم.

ويرى الناديان الإيطاليان أن ذلك المبلغ مبالغ به جدًا خاصة الـ6 ملايين مقابل إعارته لنصف موسم فقط، خاصة أن ناديه الجديد سيتحمل كذلك تكاليف راتبه السنوي خلال تلك الفترة.

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كان ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفنتوس قد ألمح بقوة لانسحاب ناديه من السباق بالتأكيد على بقاء ليوناردو سبيناتزولا ضمن صفوف الفريق وعدم رحيله هذا الشهر إلى أي من الأندية المهتمة بضمه خاصة بولونيا.

فيما أشارت تقارير صحفية أخرى لرغبة النيرادزوري في التعاقد مع السيد هيساي مدافع نابولي الموسم القادم، خاصة بعد خروجه من حسابات التشكيل الأساسي لفريقه تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.