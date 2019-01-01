إنتر يُغري ماتيتش براتب سنوي قيمته 5 مليون يورو

قد تكون الصفقة الثالثة بين النيراتزوري ومانشستر يونايتد في نفس الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كثف نادي إنتر الإيطالي، اهتمامه بالتعاقد مع نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

صاحب الـ31 عاماً ينتهي عقده مع مانشستر في يونيو المقبل، بوجود إمكانية للنادي الإنجليزي تسمح له بالتمديد لعام إضافي.

وحتى الآن لا توجد رغبة واضحة من الشياطين الحمر لإبقاء اللاعب، مما جعله التفكير في خيارات أخرى.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر في ضم اللاعب الصربي.

وأوضحت استعداد إنتر لدفع راتب سنوي يصل لـ5 مليون يورو، مقابل التوقيع على عقد مدته 3 سنوات.

ومن جانبه ربما يرحب يونايتد بهذه الفكرة، لكبر سن اللاعب، ورغبته في تجديد صفوفه، ومن المقرر قبوله هذه الخطوة في حالة وجود العرض المناسب.

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وفي حالة إتمام الصفقة سيصبح ماتيتش هو ثالث لاعب ينضم من مانشستر لإنتر في غضون بضعة أشهر، بعد انتقال كل من أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو في الصيف.