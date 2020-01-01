مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بفوز جديد على لاسك

تأهل سهل..

وصل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة لاسك لينتس النمساوي في دور الـ16 بالفوز عليه إيابًا بهدفين لهدف على ملعب أولد ترافورد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في النمسا قد أقيمت في شهر مارس الماضي بدون حضور جماهيري وحقق المانيو حينها انتصارًا ساحقًا بخماسية نظيفة سهّل كثيرًا من مهمته في الإياب.

ودفع أولي جونار سولشاير باللاعبين الشباب والبدلاء في بداية المباراة، ما كان في مصلحة لاسك الذي تمكن من التقدم عبر فيليب فيزينجر في الدقيقة 55.

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لكن التعادل جاء سريعًا عبر جيسي لينجارد في الدقيقة 57، ثم انقلبت المباراة تمامًا بعد دفع سولشاير بنجميه أنتوني مارسيال وبول بوجبا، حيث هيمن المانيو على المباراة تمامًا.

وفي الدقيقة 87 وضع مارسيال هدف الانتصار لأصحاب الأرض، ليكون إجمالي المباراتين هكذا 7-1 لمصلحة الشياطين الحمر.

لحساب نفس الدور فاز كوبنهاجن على ضيفه باشاك شهير بثلاثية نظيفة، ليتأهل هو الآخر إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-1 بعد الخسارة ذهابًا في تركيا بهدف نظيف.

بهذه النتائج سيلتقي اليونايتد مع كوبنهاجن في ربع النهائي على الأراضي الألمانية يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أغسطس.