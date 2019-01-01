أسطورة مانشستر يونايتد: سولشار يعيد لنا هويتنا الضائعة

دوايت يورك يشيد بعمل أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ويطالب باستمراره في منصب المدير الفني لما بعد نهاية الموسم الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد دوايت يورك نجم فريق مانشستر يونايتد بما يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يورك وأكد خلالها أنه لم يتخيل قط سولشار في منصب المدير الفني للفريق ولم يتوقع نجاحه بذلك الشكل.

وقال يورك: "إذا ما جئت لي وسألتني أن اختار أحد زملائي في غرفة ملابس مانشستر يونايتد ليكون مديرًا فنيًا كان سولشار ليكون في آخر تلك القائمة".

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وأضاف: "طالما رأيته يعمل مع الشباب والفريق الثاني في مانشستر يونايتد فهو شخص جيد يستطيع أن يمنح الأجيال الجديدة الكثير من الأمور الهامة، لكن ما يقوم به من عمل حاليًا مع الفريق الأول أمر مذهل".

وأكمل: "منذ الموسم الماضي وأنا أعلم أن العناصر التي يملكها مانشستر يونايتد لا تسمح بوجود فارق 19 نقطة مع مانشستر سيتي، أو ليفربول، لا يمكن أن يكون ذلك صحيح".

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واختتم: مانشستر يونايتد نادي مميز للغاية، الأكبر في العالم ولا يمكن أن ننسى أو نتناسى ذلك الأمر وما الذي جعل الفريق بهذا الشكل، وسولشار يعيدنا له في الوقت الحالي، وإذا ما استمر الأداء بذلك الشكل وربما أتى لنا ببطولة لما لا يستمر مع الفريق".

جدير بالذكر أن سولشار يتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت وحتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل منتصف ديسمبر الماضي.