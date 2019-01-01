نجوم مانشستر يونايتد يُبدون غضبهم من قرار سولشار المفاجئ

المدرب غير رأيه فجأة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر أولي جونار سولشار إلغاء اجتماع نهاية الموسم له مع لاعبي مانشستر يونايتد، وهو القرار الذي أغضب عددًا من نجوم الفريق.

كان المدرب النرويجي قد قرر قبل أسبوعين عقد هذا الاجتماع اليوم الإثنين بهدف مراجعة الموسم ونقاش الأخطاء التي ارتكبت خلال الأشهر التسعة السابقة، لكنه قرر فجأة إلغاء الاجتماع بعد الخسارة الصادمة أمام كارديف سيتي.

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وقد سقط اليونايتد على ملعبه في آخر مباريات البريميرليج أمام الهابط للتشامبيونشيب "كارديف سيتي" بهدفين دون رد ليُنهي الموسم في المركز السادس مفوتًا فرصة المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم القادم.

صحيفة ذا صن أفادت أن عددًا من اللاعبين أبدى غضبه من هذا القرار المفاجئ، خاصة أنهم أخروا سفرهم بسبب هذا الاجتماع، والآن تغيرت كل تلك الخطط.

وسيعود لاعبو يونايتد للتجمع لمرحلة الإعداد للموسم الجديد في بداية يوليو القادم، وسيخوض الفريق جولة في أستراليا وسنغافورة والصين.