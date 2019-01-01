أولمو يعلق على شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد

اللاعب الإسباني الشاب تألق في أمم أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد داني أولمو، لاعب دينامو زغرب، أنه لا يعرف أي شيء بخصوص الشائعات التي تحدثت عن انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد.

وتألق أولمو برفقة المنتخب الإسباني ضمن أمم أوروبا تحت 21 عاماً، وكان ضمن الفريق الذي حقق اللقب على ألمانيا في النهائي.

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وقال أولمو مع "تي بورتال": "صراحة لا أعرف أي شيء عن الأمر، الأمر يعود لوالدي ومدير أعمالي".

وواصل: "لا أشغل نفسي بتلك الأمور، أريد فقط فريقاً يتيج لي اللعب لأنني صغير ومهم لي أن أشارك باستمرار".

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وعلق وكيل أعمال مع "سبورتسكي نوفوستي" على نفس الأمر قائلاً: "حالياً لا يمكن أن أعلق، الأمر يعود للاعب والنادي".

وأردف: "أي عرض يصل أبعثه لدينامو، داني أظهر في اليورو أنه قادر على اللعب في أي فريق، ومانشستر يونايتد لا يملك لاعباً مثله".

الجدير بالذكر أن أولمو الموسم الماضي سجل 12 هدفاً وصنع تسعة مع فريقه الكرواتي.