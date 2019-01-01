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مانشستر يونايتد أم سيتي ؟ ليون يحدد سعره النهائي لبيع ندومبيلي

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صراع محتدم على ضم لاعب الوسط الفرنسي في يناير الحالي بعد تألقه مع ليون

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

وضع نادي ليون الفرنسي، سعره النهائي من أجل التخلي عن تانجوي ندومبيلي لاعب وسط الفريق.

ندومبيلي برز كواحد من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا هذا الموسم، بفضل مستوياته المميزة في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا.

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مانشستر سيتي ويونايتد وإنتر هم أكثر الأندية المهتمة بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن جون ميشيل أولاس رئيس ليون، لا يريد التخلي عن صاحب الـ22 عام بمنتصف الموسم.

ومع ذلك قد يرحب بالخطوة في حالة تلقيه عرضاً يصل لـ80 مليون جنيه إسترليني.

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وهو السعر الذي لا تستطيع العديد من الأندية دفعه، وبالتحديد إنتر، ليبقى السباق بين مانشستر سيتي ويونايتد.

يُذكر أن ندومبيلي شارك في 16 مباراة بالدوري مع ليون هذا الموسم، ونجح في صناعة 4 أهداف حتى الآن.

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