مانشستر يونايتد وأرسنال يطاردان نجم أتلانتا

اللاعب يجذب انتباه عديد الأندية

تحدثت تقارير عن وجود اهتمام من قبل أرسنال ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع إيزيكل باركو، لاعب أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي.

باركو هو لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر عشرين عاماً، وينشط في أمريكا منذ 2018 قادماً من إندبنديينتي مقابل 12 مليون يورو.

وذكرت "ريكورد" البرتغالية أن قطبي الكرة الإنجليزية يأتيان على رأس مجموعة من الأندية تراقب موقف المهاجم الشاب.

وأضافت الصحيفة أن سبورتنج لشبونة هو أكثر الأندية جدية للتعاقد مع باركو، ولكن لم تستبعد تحرك أرسنال أو يونايتد في يناير لضم اللاعب.

وشارك باركو في 26 مباراة مع أتلانتا بجميع المسابقات الموسم الجاري، وسجل أربعة أهداف وصنع ستة.

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ولعب المهاجم الشاب مع المنتخب الأرجنتيني في مختلف الفئات العمرية، ولكن لم يمثل بعد الألبيسيلستي على المستوى الأول.

ويلعب مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، ويواجه أرسنال نورويتش لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج هذا الأحد.