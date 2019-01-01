مانشستر يتراجع عن ضم دي ليخت بسبب وزنه

سبب غريب لرفض النجم الهولندي الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد انسحب من سباق التعاقد مع قلب دفاع أياكس ماتياس دي ليخت بسبب معاناة الأخير من زيادة الوزن.

وجذب دي ليخت الأنظار بعد تألقه مع الفريق الهولندي في دوري الأبطال الموسم الحالي، وحديث ناديه عن بيعه لأحد أندية البريميرليج أو الليجا بالصيف.

وقالت "ESPN" إن مانشستر متخوف بسبب وجود مشكلة جينية في عائلة اللاعب تتعلق بزيادة الوزن في معظم أفرادها، الأمر الذي قد يؤثر عليه مستقبلاً.

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وذكر التقرير أن مانشستر لا يزال مهتم بالدولي الهولندي ولكن ليس بنفس القوة التي كان عليها قبل اكتشاف مشكلة الوزن التي قد تجعله يبحث عن بديل.

ابتعاد مانشستر يونايتد سيفتح المجال لبرشلونة من جديد، بالإضافة لقطب مانشستر الآخر سيتي المهتم هو الآخر بالتعاقد مع دي ليخت.

ويلعب يونايتد مساء الأحد اللقاء الختامي للموسم عندما يستضيف كارديف سيتي على ملعب "أولد ترافورد".